Mickael DINH

En recherche active d'un contrat de professionnalisation à partir de Septembre 2019 pour ma deuxième année en spécialité RH.



Guidé par mes valeurs et mes ambitions, je me donne les moyens pour atteindre les objectifs que je me suis fixé. J'aimerai poursuivre mon aventure professionnelle dans un monde enrichissant et de bien-être.



Je suis ouvert à toute opportunité concernant ce domaine afin d'élargir mes connaissances et de développer mes compétences continuellement. Je porte un intérêt particulier pour le coté "humain" dans le domaine des ressources humaines.



Je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et serais heureux d'en discuter avec vous !