Med Ali TRABELSI

Bonjour;

Je suis un Technicien & Formateur interne en Santé, Sécurité & Environnement

Ma tâche consiste à :

 Veiller au respect des règles de santé sécurité et environnement,

 L’identification et l’évaluation des risques professionnelles dans l’entreprise,

 Assurer la vérification des moyens de lutte contre l’incendie,

 Veiller au respect des règles de tri de déchets sélectif,

 La détection et l’évaluation des dangers relatifs aux différentes installations présentes dans l’entreprise,

 S'assurer du traitement des non-conformités environnementales et de l'efficacité des actions correctives et / ou préventives,

 Effectuer et tenir à jour les analyses environnementales,

 Participer à l'élaboration de la politique SSE de l'Etablissement,

 Recensement et analyse des fiches de données de sécurité (étude détaillée et comparaison des données avec d’autres documents pour réévaluer la fiche d’instructions SSE, la critiquer et la compléter si besoin),

 Assurer les audits internes SSE selon l’exigence OHSAS 18001 et ISO 14001,

 Assurer la sensibilisation des salariés par rapport aux standards SSE,

 Mise en place d’actions préventives en vue d’une réduction des accidents du travail :

 Analyse des AT par la méthode de l’arbre des causes : action à posteriori

 Visites périodiques d’ateliers, élaboration de questionnaires : action à priori

 Elaborer et tenir à jour le plan de sécurisation Usine,

 Intervenir en cas de situation d’urgence conformément au plan d’urgence établis,

 Appliquer les consignes 5S,

 Appliquer et faire appliquer les procédures SSE.



Mes compétences :

