Med Amin BOUZIDI

Passionné de nouvelle technologie, avec un intérêt particulier à l'informatique décisionnelle; Capacités d’autonomie Esprit d'analyse et d’initiative Rigueur professionnelle

Compétences Conceptuelles:

- Conception des modèles de données.

- Conception et la réalisation des DW.

-Optimisation du modèle de données.

-Développements et intégration et des tableaux de bord.



Compétences Techniques:

-QlikView

-Qlik Sense

-Nprinting

-Power BI

-SqlServer (Administration,Agent Sql,Procédures Stockées)

-SSIS

-SSAS-MDX Query

-SSRS

-Développement web (Jquery Mobile)



