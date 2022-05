Med Amin TARKHANI

Diplôme national d'ingénieur en informatique depuis 2008 spécialité génie logiciel.

Après une petite expérience avec Bussiness investigation, j'ai travaillé Chez HRACCESS solution pendant 1 an et demi.

De Mai 2010 à Mai 2011 j'ai integré l'équipe des développeurs Recherche & Développement de ADP gsi en Tunisie avant de Partir en France pour Faire du consulting J2EE au sein du GROUPE ADAMING.

Aujourd'hui et après 4 ans d'expérience chez des clients grands compte Français j'ai participé depuis fin 2013 à la mise en place du centre de développement nearshore de GROUPE ADAMING en TUNISIE et j'occupe le poste de Directeur de projet.



Mes compétences :

Bussiness

COBOL

HRACCESS

HTML

Investigation

J2EE

JAVA

Java j2ee

JSP

TMA