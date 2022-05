Med Amine NEBLI

Etant actuellement a la recherche d’une opportunité cher votre société pour améliorer mon compétences et addition la plus possible .

Je me permettre de vos proposer ma candidature au poste gestionnaire et coordinateur maintenance, coordinateur HSE , superviseur Qualité ou Production.

Je suis Nebli Mohamed Amine ingénieure en mécanique générale depuis 2016 avec à peut prés plus de deux ans expérience .



Mes compétences :

Mécanique

Informatique

Electronique

Gestion de la production

Esprit d'équipe

Travail en équipe

Management de la qualité

Conception mécanique

Management

Gestion de projet

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop

Autocad

Autodesk Inventor

CATIA

Solidworks

RDM

SAP

SAP SRM

Microsoft Office

Maintenance industrielle

Gestion de maintenance

Norme HSE

SAP Supplier Relationship Management