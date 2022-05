SYNTHESE DES COMPETENCES :



 Organisation et coordination : production, maintenance, méthode, qualité, logistique et Achats

 Management d’équipes opérationnelles et fonctionnelles

 Mise en place d’un système Assurance Qualité et d’amélioration continue

 Elaboration et pilotage du budget usine

 Gestion de projets industriels : investissements industriels,…

 Participation aux projets transversaux et à la stratégie économique et commerciale

 Diagnostic stratégique



Mes compétences :

ISO 900X Standard