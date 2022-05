Mon poste actuel consiste à développer un portefeuille de clients que j'ai crée depuis 2008 , en proposant des solutions en prévoyances en IARD et en banque.

Je m'occupe également du suivi et du développement commercial sur 2 autres agences AXA.



Mes compétences :

Gestion d'un portefeuille clients

vente de produits d'assurances et de crédits