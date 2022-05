Médélia ALLADAYE

2-30 Media est une start-up basée à Bordeaux et Paris, bâtie sur un credo simple : c'est en apportant aux consommateurs des informations utiles et gratuites que l'on capte leur attention d'une manière qualitative.

C'est donc ce que notre société fait en France et au Brésil, grâce à une myriade de sites web que nous avons développés en interne, et qui proposent à la fois des services innovants et des solutions de marketing à la performance efficaces. 2-30 Media a remporté en 2013 le Prix de l'Entrepreneur dans la catégorie "Coup de Coeur"

Notre site amiral, se-chauffer-au-bois.com truste les premières places en référencement naturel sur des mots-clés concurrentiels et génère volume de trafic qualifié important. Nous nous chargeons ensuite de mettre en relation ces particuliers porteurs de projet avec un ou plusieurs artisans près de chez eux.

Tous les jours, nous délivrons ainsi des centaines de leads de qualité à nos installateurs-partenaires en région.



