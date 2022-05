Meder ERIC

- Cadre dirigeant d'entreprise

- Responsable de projet en agencement mobilier et décoration d'intérieure. Conseils clients professionnels et particuliers pour le choix des matériaux et création de mobiliers design.

- Apporteur d'affaires second oeuvre

- Gestion tout corps d'état dans le second oeuvre

- Dessinateur projeteur de projets d'agencement d'intérieurs sur logiciel 3DAO 2020Design



Mes compétences :

Décorateur

Apporteur d'affaires second oeuvre

Chef de projet

dirigeant

Dessinateur/projeteur

DAO