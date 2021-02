Médéric DEMELLE

Directeur des opérations de plus de 12ans d'expériences dans l'hôtellerie restauration 4* et 5 *,



Gestion de plusieurs centre de profit (rentabilité, coûts, personnel, commercial, communication, travaux, etc.)

Mis en place dune organisation optimale grâce à une grande efficacité opérationnelle

Sens poussé de la satisfaction du client, avec le souci du détail afin doffrir une expérience unique et personnalisée.



Les challenges, la satisfaction client ainsi que les résultats sont les mots clefs de ma motivation.