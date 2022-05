Médéric GUERIN

Ingénieur, passionné d'informatique et de technologie, j'apporte mon expertise auprès des PME et des association du secteur médico-social. L'objectif est de fournir une expertise neutre dans le choix et la migration d'infrastructures informatiques.

J'ai créé et dirigé la société EPSINOVE de 2005 à 2010 dont la vocation était de favoriser le développement et renforcer la compétitivité des PME/PMI, collectivités et coopératives grâce aux technologies informatiques.

Après 8 ans de Sociétés de Services et 3 ans de responsabilités à la tête de l'infrastructure informatique d'une grosse PME de 1000p, je me suis lancé dans le grand bain! La volonté de nager seul et gouverner mon propre navire!

Ce fut une expérience enrichissante, extrêmement instructive et qui m'a permis de beaucoup apprendre .... mais il se trouve que je suis plus fait pour le travail en équipe que pour la navigation en solitaire.

Après une transition grâce à un de mes partenaires, je mets, au service de plusieurs organisations, mes compétences de gestionnaire et ma forte expérience dans le management de projets technologiques et informatiques.

J'aime la nouveauté, le changement, le contact avec les personnes et les challenges. Je suis totalement ouvert également à partager mon temps entre plusieurs entreprises pour profiter et faire profiter de champs d'expériences et de solutions plus larges pour tous.

Certifié RGPD, j'apporte à mes projets ce sens du "Privacy by Design" et aide les entreprises à mettre en place leur conformité et surtout à protéger les données privées qu'elles doivent traitées au quotidien.



J'aime la vie, la mer, les amis et les relations basées sur la franchise.



Mes compétences :

Maîtrise d’oeuvre de projets informatiques

Management d’équipe

Gestion financière et administrative

Adaptabilité

Audit & analyse de systèmes

Goût du Challenge et du défi

Planification stratégique du SI

Conseil

Sharepoint

PME

Informatique

Consultant

Réseau

Dirigeant

Infrastructure

Microsoft

Comptabilité analytique