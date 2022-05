Mederic STALIN

Au sein du centre de développement PSO sur le site du trait, ma mission s'articule entre ces différents axes :

• Elaboration du Laboratoire de développement & support - Primary Packaging & Devices

• Initiation du processus qualité pour répondre aux exigences GMP

• Management d’une équipe de 10 personnes

• Support et supervision de l’activité d’expertise dans le domaine de la seringue pré-remplie et des devices associés

• Orientation et organisation de l’activité du laboratoire, concentrée sur le support au développement des dispositifs médicaux, lancement industriel, et réclamations marchés/cliniques

• Définition et intégration de nouveaux équipements ainsi que le développement, la qualification et le suivi des méthodes d’analyses

• Partage, transfert de l’expertise et de l’expérience aux collaborateurs



Mes compétences :

SOP - Change control

Relation fournisseur

Qualité Japon

BPF/GMP

Esprit d'équipe - relationnel - communication

Lean - amélioration continue - optimisation

Biotechnologies

Laboratoire pharmaceutique

Développement & validation méthode d'analyse

Audit (SME's)

Produits combinés

Expertise - Investigation

Management - Leadership

Primary Packaging & device