La société Cannes Touch conseille et accompagne les TPE et PME dans leur développement commercial.

Leur permettant ainsi de mieux définir leur cible, trouver les bons canaux de distribution, developper leur portefeuille clients,mettre en place leur programme de formation,définir leur politique de communication,organiser leurs séminaires, formations et leurs evenements d'entreprise.



