Mehdi DOGUET

Formé à l'Université de Nantes, je me suis spécialisé en Psychologie du Travail et mes travaux de recherche ont porté sur le bien-être au travail, le stress professionnel et l'évaluation des compétences.



Je me suis également formé aux Thérapies Cognitives et Comportementales à l'IFFORTHECC à Aix en Provence afin de prendre en charge les troubles anxieux (attaque de panique, phobies diverses, TOC, trouble de l'anxiété, stress post traumatique...), les troubles dépressifs (dépression majeure, risque de suicide) et les addictions (alcool, drogues, jeux...)



Par ailleurs, je suis certifié Hypnopraticien en hypnose Ericksonienne par l'A.R.C.H.E sur Paris. Par le biais de l'hypnose thérapeutique, je vous accompagne sur la voie du changement (changement de comportement, amélioration des performances, meilleure gestion des émotions, gestion de la douleur, arrêt du tabac, trouble du comportement alimentaire...).



Je suis soumis au code d'éthique et de déontologie des psychologues et de la charte d'éthique de l'A.R.C.H.E (Académie de Recherche en Hypnose Ericksonienne)



Contactez le cabinet pour plus d'informations ou pour prendre un 1er rendez-vous.



Tél : 07 81 19 01 33

mail : moncabinetdepsy@gmail.com

site web :Array@gmail.com



Mes compétences :

Bien être

Risques psychosociaux

Psychologie du travail

Psychologie sociale

Dévelloppement commercial

Recrutement

Bilan de compétences

Conduite du changement

Animation de groupes

Gestion des compétences

Ingénierie de formation