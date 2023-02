Mehdi ZENTAR

Après un cursus universitaire en marketing & communication appuyé par une post-graduation en journalisme économique, j'ai exercé pendant de nombreuses années au sein de la presse quotidienne algérienne, notamment à la rédaction économique d'El-Watan, premier quotidien francophone du pays, et Liberté avant de passer de l'autre côté de la barrière en intégrant TBWA/DJAZ, agence pionnière en Algérie dans les métiers des relations publiques, relations presse & événementiel, en qualité de Chef de projets RP & Event.

Actuellement, j'exerce les relations presse au sein de MED RP, agence RP. Grâce à l'expérience acquises dans les deux sphères (presse d'une part et agence RP d'autre part), j'ai pu fidéliser un réseau de contacts étoffé au sein de la presse (écrite, radio & TV), du monde des affaires, des associations de divers horizons et des administrations. J'ai pu aussi développer une grande capacité à la réflexion stratégique en partant des besoins de l'entreprise pour aboutir à des actions à la fois opérationnelles, pertinentes, économiques et efficaces.