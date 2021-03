Mélaine LEGUAY

Avec plusieurs expériences professionnelles et titulaire d'une licence professionnelle et d'un BTS, je suis ouverte à différentes propositions d'emplois dans divers domaines de compétences. J'ai une capacité d'adaptation et de polyvalence.





Capacité d’analyse et d’adaptation

Gestion de projet

Organisation, rigueur et réactivité

Aisance relationnelle et rédactionnelle

Compétences administratives

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques







Microsoft Office

Microsoft Windows

Gestion administrative

Développement local

Agriculture