Laurence LEGUAY

+ de 15 ans d'expérience dans la stratégie de marque, de produit et d'entreprise, et la gestion de campagnes de communication, aux niveaux local et/ou international, particulièrement sur les thématiques santé et nutrition, et les segments FMCG de l'industrie agro alimentaire, de l'industrie pharmaceutique et de la grande distribution.



Mes compétences :

Communication

Communication Corporate

Marketing

Marketing stratégique

Nutrition

Publicité

Santé

Stratégie