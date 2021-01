Mélanie CHALANSONNET

Dirigeants, DRH, managers, vous cherchez :

- Des salariés plus engagés et performants

- Des salariés et des équipes plus impliqués et épanouis

- Réussir votre projet d'entreprise par l'adhésion des équipes de terrain

- Améliorer le bien-être individuel de vos salariés et un meilleur vivre ensemble

- Promouvoir la Qualité de Vie au Travail

- Prévenir les Risques Psychosociaux au sein de votre entreprise ?



Passionnée par l'humain au travail, je vous accompagne vers une nouvelle dynamique collective .



Psychologue du Travail et Consultante RH, depuis 15 ans, je crée les conditions favorables à la réussite de chacun, de l'équipe et de la mission que me confie l'entreprise.



Convaincue de la puissance créatrice d'un collectif, je fais collaborer l'ensemble des parties prenantes autour du projet d'entreprise.



J'accueille également les particuliers en consultation individuelle, à mon cabinet, sur Aix les Bains.



Je crois profondément que chacun détient en lui les ressources pour accéder à un bien-être durable dans son travail et dans sa vie personnelle.



Je vous accompagne vers cette prise de conscience pour ensuite cheminer avec vous, à l'aide de vos forces, vers votre épanouissement professionnel et personnel grâce aux outils, notamment, de la Psychologie Positive !