Mélanie DAMON

Spécialisée dans la communication, mes expériences m'ont permis de mettre à profit tous mes savoirs et mes compétences en matière de communication et d'évènements.

J'ai travaillé dans de multiples secteurs : la communication gourmande, l'oenologie, la pharmacologie, la chimie, la beauté, le Consulting et l'énergie.



Au cours de mes expériences, j’ai acquis une maîtrise des outils de communication, un bon savoir-faire relationnel et un sens de la logistique organisationnelle.



J’ai participé à l’ensemble des supports de communication (faire-part, brochures, siteweb, catalogue, newsletters, communiqué de presse, intranet...) ainsi qu’au développement et à la promotion d'évènements.



Ma rigueur et mon goût pour les responsabilités m'ont permis de gérer des projets de leur élaboration à leur réalisation en toute autonomie.



Mon dynamisme et ma réactivité sont des atouts majeurs dans une équipe de communication.



Mes compétences :

Dreamweaver

Pack office

PAO Indesign et photoshop

Internet

Outlook

SAP

Bases de données

Lotus notes

Enquêtes en ligne

Emailings

Anglais

Communication

Chargée de communication

Chef de projet

Édition