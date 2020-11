Mélanie DOYEN

Après une solide expérience commerciale et managériale durant 19 ans dans le secteur de la vente et de la grande distribution; j'ai fait une immersion dans l'insertion professionnelle qui fut très positive et m'a conforté dans mon choix d'aider les personnes.

J'ai réalisé la formation pour le titre de conseillère en insertion professionnelle, j'ai été présenté au titre, je suis en attente des résultats.



Mes compétences :

Conviviale

dynamique

Gestion de personnel

Management

Ordonnée

Personnel Management

Microsoft Word

Microsoft Excel

Empathie

Ecoute active