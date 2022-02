Mélanie FRANCOIS

Compétences :

- Pilotage et coordination de projets en communication marketing : maîtrise des coûts, qualité, délais ; coordination d'équipes pluridisciplinaires ; outils de suivi et reporting.

- Relation clientèle et conseil opérationnel.

- Management chefs de projet.

- Gestion et négociation financière : suivi des budgets et de la rentabilité des comptes.

- Analyse de marché / veille concurrentielle / suivi d’études.

- Collaboration avec les agences Média.





