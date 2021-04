Mélanie JONEAU

Après 10 ans de grande distribution, riche en enseignement, j'ai senti le besoin de nouvelles perspectives professionnelles. Ayant un engouement pour le bio et le naturel, la Société Naturalia a été l'opportunité qu'il me fallait! Arrivée en tant que vendeuse, ma volonté, mon investissement et ma capacité d'adaptation, m'ont permis, en un an, d'évoluer co-responsable.

Mon tempérament me rythme de nouveaux défis, m'amenant à toujours plus d'ambitions professionnelles.



Mes compétences :

Maitrise des outils informatiques

Technique de vente produits et services

Gestion d'équipe

Encaissement

Gestion des stocks