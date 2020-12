Mélanie MOUSSET

En quête d'autonomie et de reponsabilisation, j'ai le goût de l'innovation, l'envie permanente d'apprendre, une certaine ethique et exemplarité. Je connais très bien l'approche client, la rigueur administrative et la cohésion d'équipe.

De plus je m'adapte facilement.



Mes compétences :

-Vente de l'usage du produit

Ecoute active pour recherche des besoins

Conseil sur avantages des garanties et services

Mise en place des actions correctrices pour attein

MIse en place des campagnes commerciales

RIgueur sur la tenue de rayon 3P