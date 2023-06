Mélanie PIEL

Convaincue que laccompagnement et la montée en compétence dun collectif peut participer au bien-être de chacun de ces membres, je mengage dans le secteur médico-social après un parcours dans l'enseignement et la formation pour adultes.

Je deviens coordinatrice dun service d'action sociale avant de suivre une formation de directeur détablissements et services médico-sociaux. Après plusieurs expériences dans le secteur du handicap et de la personne âgée, je souhaite mettre mes compétences de pilote de projets, de gestionnaire et/ou de manager au service dune institution qui fait de linclusion et du développement durable ses principes dactions.