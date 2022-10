Mélissa CARUSO

Réceptionniste en hôtellerie pendant environ 5 ans, j'ai voulu mettre en avant ces compétences en effectuant une formation d'assistante administrative et commerciale au sein du Greta du Grenoble.



J'ai une expérience en tant qu'hôtesse d'accueil en entreprise, ce métier rallie l'accueil que j'ai appris en hôtellerie ainsi que le côté administratif que je cherchais.

Je me sens pleinement épanouie dans ce métier et cherche de nouveau un poste sur la région Grenobloise et plus particulièrement la vallée du Grésivaudan.



Je suis disponible de suite et saurais m'intégrer rapidement à votre équipe.



Mes compétences :

Microsoft Office

Accueil physique et téléphonique

gestion du courrier

Internet