Diplômé en Intelligence économique, enseignant de lettres pendant plus de cinq ans et documentaliste, je suis en recherche d'emploi en intelligence économique et/ou ses composantes (veille, gestion des risques, lobbying, gestion des connaissances, gestion des crises (image de marque),...), en documentation.

Formé et attiré par la gestion de l'interculturalité, ma curiosité me pousse à découvrir d'autres cultures.