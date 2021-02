Mélodie LEROY

Après avoir exercé 2 ans comme psychologue, je me suis orientée vers l'armée de Terre pour être Responsable des Ressources Humaines. Généraliste de la fonction Ressources Humaines je suis à lécoute de tout le personnel.

Suite à mon CDD de 5 ans, je me suis réorientée vers le secteur social en travaillant avec les Papillons Blancs. Responsable des animations sur 5 territoires, j'encadre professionnels et bénévoles pour animer les activités loisirs dédiées aux personnes en situation de handicap mental. (14 animateurs/bénévoles - 80 bénéficiaires).

Aujourd'hui j'ai mis sur pied une Maison d'Enfants, qui privilégie l'accueil mixte d'enfants porteurs de handicap et d'enfants dits "normaux". La Maison des Lutins Malins, située dans le Vieux Lille est ouverte depuis octobre 2013.



Mes compétences :

Analyse de la pratique

Ecoute

Handicap mental

Petite Enfance

Hypnose Ericksonienne