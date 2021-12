Mélodie PIERRAT

Ingénieure agronome, je suis une femme de terrain mettant en pratique mes connaissances en agriculture biologique et en agroécologie pour l'optimisation de la fertilisation et la mise en place de pratiques alternatives de lutte contre les ravageurs et maladies. Je recherche un poste de conseil individuel et/ou collectif aux agriculteurs, et d'accompagnement dans le changement de pratiques.



Mes compétences :

Microsoft Office, Internet

Microsoft SharePoint

Elaboration d'un protocole expérimental

Logiciels statistiques (R Studio, XlStat, SPSS)

Prélèvements et analyses d'échantillons de sol

Gestion de bases de données

Développement et évaluation d'OAD