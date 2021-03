Gestion de projet :

• Piloter le projet par le planning

• Identifier et maîtriser les risques

• Gérer le budget

• Organiser et garantir les livrables documentaires

• Coordonner l’équipe projet

• Contribuer aux dossiers de claims (fournisseurs et clients)





Système d’information :

• Conduire le changement

• Préparer et assurer les formations SAP





Mes compétences :

Planification

Gestion de projet

Réactivité

Système d'information

SAP

Rigueur