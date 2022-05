Forte d’un PhD en Microbiologie développé à l’Institut Pasteur et d’un Master Spécialisé à HEC Paris, je suis certaine que le soutien à l’innovation technologique et à l’essor de nouveaux marchés est un levier de croissance économique important que renforce l’attractivité de la France. Jeune scientifique avec une éducation entrepreneuriale, je crois que le rapprochement entre les entreprises et les laboratoires académiques est un enjeu crucial dans une transition socio-économique vers une société fondée sur la connaissance.





Objectif professionnel: Chargée de mission valorisation et transfert de technologie, Chargée d’affaires, Consultante innovation, Project Manager



Qualifications :

• Compétences en gestion de projet : logistique et organisation de projet, benchmark et analyse du marché, respect des délais, animation du réseau

• Prospection des partenariats internationaux stratégiques

• Compétences scientifiques et techniques en biologie moléculaire et cellulaire, microbiologie et virologie

• Excellent sens du relationnel, capacités de communication

• Connaissances en protection de l’innovation technique (brevet, licence, enveloppe Soleau)

• Pratique usuelle de l’anglais et de l’espagnol



Ciblage géographique : Région parisienne (environnement international souhaité)



Secteurs d’activité : Innovation, Transfert de Technologie, Biotechnologie, Valorisation de la recherche



Marché cible : Centres de recherche, SATT, Sociétés de conseil, pôles de compétitivité



Principaux atouts différenciateurs :

• Double diplôme : scientifique et entrepreneurial

• Travail en réseau et adaptation a tout type d’interlocuteur : chercheur, industriel, investisseur

• Gestion de l’information : analyse, compréhension, synthèse

• Adaptabilité et diplomatie



