Autonome, organisée et rigoureuse dans les missions qui me sont confiées, je suis désormais à la recherche d'un poste opérationnel pouvant évoluer vers plus de responsabilités et mettre à profit mon expérience au sein d'une entreprise dynamique.



Mes compétences :

Paie

GPEC

Recrutement

Gestion des ressources humaines