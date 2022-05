Meryl GALDEANO

Intérêt professionnel: les rencontres d'affaires

Fraîchement sortie du Magistère de Tourisme, je termine un stage de 6 mois au Canada avant de revenir en France au mois de décembre.



Dès le mois de décembre, je serai disponible pour travailler. Je suis enthousiaste à l'idée de démarrer une carrière dans le secteur du tourisme et plus particulièrement, sur le segment des rencontres d'affaires.



Après avoir vécu diverses expériences en France et à l'étranger, je m'adapte vite et j'ai pris goût à la mobilité et au travail en relation avec l'international.



Rigoureuse et ouverte d’esprit, toujours prête à relever de nouveaux défis, je suis déterminée à saisir toute opportunité professionnelle dans le tourisme d'affaires, avec des postes liés à la gestion de projet, au marketing ou à la promotion.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Réception Hôtellerie

Gestion de projet événementiel