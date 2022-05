Chef de projet - responsable du pôle mariage chez Roland Paix Traiteur, traiteur organisateur de réceptions dans le Var, depuis près de 3 ans, j’ai récemment décidé de me fixer un nouveau challenge, celui d’arrêter un travail qui me plaisait certes beaucoup dans le but de me confronter à un nouvel environnement, me remettre en question professionnellement au sein d’une nouvelle entreprise, une nouvelle équipe et dans un nouveau poste. Je pense en effet qu’il est important de se nourrir de diverses expériences pour continuer à murir professionnellement. Je suis donc à la recherche active d'un emploi dans le domaine de l'évenementiel et de la communication.



Mes compétences :

Marketing des services

Management

Commercial