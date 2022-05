Méryl TOMOLILLO

J'ai une formation de BTS BIOANALYSE ET CONTROLE (obtenu en juin 2012), durant laquelle j'ai acquis les techniques de laboratoires. J'ai poursuivit mes études par une licence professionnelle en Biologie, option microbiologie industrielle et biotechnologies à l'Universite Lyon 1 en 2012/2013.



Je recherche tous types de postes en laboratoire, dans le secteur pharmaceutique, cosmétique, agro-alimentaire, ou environnement.



Mes compétences :

Rigueur

Vitek MS

Séquenceurs ABI prism 310, 3100 et 3500,

Microsoft Office

Microbiologie

Utilisation Mac et PC

Culture cellulaire

Tests ELISA

PCR

Extraction ADN et ARN

Dosage ADN, ARN, Proteines

NanoDrop ND-1000

C1000 et CFX

Rotor Gene 6000

Colorations de Gram

Galeries Api

Prélèvements air et surfaces