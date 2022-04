Rharda Bouali HAYET

COMPÉTENCES



Système de Management



- Réalisation d’audits : internes, projets et fournisseurs

- Rédaction, validation et diffusion de la documentation QSE

- Gestion des actions correctives et préventives,

- Animation de formations QSE

- Préparation et animation des revues de direction QSE

- Identification et suivi des indicateurs de pilotage et projets

- Préparation à la mise en place d’un dispositif de maîtrise des risques

- Référentiels : ISO 9001, ISO 14001, MASE, OHSAS 18001, ILO SH, CEFRI-E, NT 85/114 (EDF)



Qualité



- Certification et renouvellement de certification ISO 9001

- Mise en place d’un outil et suivi des enquêtes de satisfaction clients





Sécurité



- Certification et renouvellement certification MASE

- Préparation et animation des réunions du Comité d’Hygiène et de Sécurité

- Mise à jour du Document Unique

- Rédaction de Plans de Prévention

- Analyse des accidents de travail



Environnement



- Certification ISO 14001

- Veille réglementaire environnementale





