Meryl TORLAY

Depuis mars 2017, je suis en charge de la vie de La Compagnie du Savon Noir. En effet, en plus d’assurer un suivi financier et comptable de l’association et de ses projets (facturation, devis, plan de trésorerie, rapprochement bancaire, suivi comptable), j’assure la gestion des ressources humaines (DPAE, contrats, déclarations sociales), la diffusion et la gestion logistique des créations et actions culturelles (mailings, relances, recherches de financements, production), et la communication des différentes actualités (newsletters, site web, affiches, facebook..).

www.ciedusavonnoir.fr



Mes compétences :

Organisation

Anglais

Traduction anglais français

Autonomie professionnelle

Microsoft Office

Adobe Photoshop CS4

Thunderbird

Photofiltre