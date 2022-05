Meryl VITETTA

Vous êtes recruteur ?



UNANIM apporte une réponse sur-mesure à vos besoins en recrutement sur tous types de secteurs d’activité : Industrie, Transport, Services et postes : Ingénierie, Achats – Logistique, Commerce, RH, Marketing, à l’échelle nationale allant du technicien au cadre dirigeant. Nous adaptons nos méthodes à vos problématiques : nombre important de candidats à recruter, manque de temps ou d’outils RH, pénurie de candidat, besoin d’une expertise technique etc.



Nous pilotons l’ensemble du processus de recrutement : diffusions d’annonces sur sites généralistes et spécialisés, sourcing sur CVthèques internes et externes, approche directe de candidats, évaluation candidats (internes et/ou externes), accompagnement à l’embauche et suivi d’intégration.



UNANIM propose un accompagnement personnalisé dans l’évolution de votre carrière : recherche d’emploi, réorientation ou bilan professionnel. Nous pouvons vous aider à optimiser vos ressources (CV, lettre de motivation, book), vous coacher pour vos entretiens et suivre votre intégration.



Né de la rencontre entre deux profils complémentaires, nous avons bâti ce cabinet sur un tandem : consultant / chargée de recherche. Notre satisfaction arrive au moment où notre candidat et notre client sont en résonance, qu’ils sont… UNANIM.



Contactez-moi sur m.vitetta@unanim-recrutement ou au 07 72 15 49 68



