Merzougui LYDIA

Assistante Administrative Polyvalente, mes années d'expériences au sein de la plus belle chaîne du monde " Relais & Châteaux "m'ont appris le sens des responsabilités, de l’organisation, une parfaite maîtrise de l’informatique et une aisance relationnelle.



Une parfait maîtrise du Service Clients et particulièrement le suivi des opérations de ventes et de règlements, gestion des encaissements et du traitement des litiges, impayés et recouvrement sont des compétences également acquises tout au long de ces années.



Désireuse de donner un nouvel essor à ma carrière et adaptable à différentes sortes d’environnement et cela très rapidement, je souhaite exprimer pleinement mon potentiel et développer mes connaissances au travers de missions enrichissantes et variées et m’investir dans de nouveaux projets afin de mener à bien les missions qui me seront confiées avec rigueur et sérieux.