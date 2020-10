Messaline VINCENT

Je recherche un poste d'assistante commerciale, assistante manager.



Dynamique, curieuse et impliquée dans mon travail, je suis capable de m’intégrer aisément à un nouvel environnement. Mes précédentes expériences m’ont également permis de gagner en autonomie et en réactivité.



Je possède des qualités d'écoute, le sens du relationnel : le contact est pour moi primordial dans le poste recherché. Toujours motivée, je recherche le challenge et de nouveaux défis à relever. J'aime que chaque jour m'apporte quelque chose de nouveau, tant personnellement que professionnellement.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Techniques de vente

Gestion administrative

Négociation commerciale

Accueil physique et téléphonique

Prospection physique

Prospection téléphonique

Gestion de la relation client

Phoning