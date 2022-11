Sarah VIGIER

Depuis juin 2017, je travaille au sein de la société METIER INTERIM & CDI à Challans.



Métier Intérim & CDI est un réseau local de 17 agences de travail temporaire situées en Pays de Loire et Bretagne. De Fontenay-Le-Comte à Rennes, en passant par Nantes et Cholet, Métier Intérim & CDI est plus qu'une simple agence d'emploi, elle est le partenaire de votre recherche d'emploi dans l'Ouest.



Proches de vous, à la fois humainement et géographiquement, nos équipes tissent avec leurs collaborateurs intérimaires une véritable relation de confiance et de fidélité.



Lagence METIER INTERIM est une agence généraliste, qui recrute dans tous les secteurs : Bâtiment, Industrie et Tertiaire.



Rejoignez léquipe Métier intérim en envoyant votre candidature à jour :



53 rue des Sables 85300 CHALLANS

02 28 10 66 66

challans@metierinterim.com



Mes compétences :

Psychologie

Recrutement

Ressources humaines

Gestion du personnel

Rédaction

Informatique

Accueil physique et téléphonique

Droit social

Gestion administrative