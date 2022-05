Messaouda HAMIDOUCHE

Après un baccalauréat littéraire, j'ai entamé des études d'anglais au terme desquelles j'ai obtenu une licence en lettres, langues et civilisations étrangères.



Après quelques expériences dans le domaine de l'assistanat administratif, j'ai décidé de suivre une licence professionnelle "bases de données et recherches documentaires", dans le cadre d'une formation en alternance. L'entreprise dans laquelle j'étais formée était le Crédit Foncier de France.



Ensuite, j'ai occupé un poste de documentaliste au sein du service documentation de L'Etudiant. J'ai participé à la mise à jour de la base de données des formations universitaires.



Enfin, je suis actuellement en mission dans une société d'édition spécialisée. Je suis chargée de mettre à jour des informations sur différentes sociétés.



Je recherche une opportunité qui me permettrait d'élargir le domaine de mes compétences, notamment en réalisant des synthèses documentaires et, éventuellement, en utilisant l'anglais dans le cadre de mon travail.



Mes compétences :

Organisation

Rigueur

sens de l'organisation