Spécialiste de l'Analyse Fonctionnelle et l'Analyse de la valeur, la méthode APTE vous permet d'aller plus loin que les méthodes d’amélioration continue.

Vous souhaitez faire le maximum avec une enveloppe budgétaire limitée. Vous voulez recentrer les activités de vos collaborateurs sur l’essentiel : la satisfaction du besoin des clients. Vous vous demandez comment acheter moins, mieux et moins cher?



Mes compétences :

Analyse de la valeur

Amélioration de process

Réduction des coûts

Analyser et améliorer les performances

Lean management

Amélioration de la productivité

Réduction de coût

Analyse fonctionnelle

Optimisation des process

Organisation

Amélioration continue