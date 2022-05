Meunier JEAN-LUC

Ingénieur électronicien longuement chez Schlumberger (télésurveillance), ITT et rapidement dans le groupe Tapie (automatisme industriel pesage).



Puis en petites structures, j'ai oeuvré en 1ère ligne pour le lancement des codes barres et le développement du minitel avec ses services (pro et public) et les 1ères pub télématiques.



Suite à des rencontres avec des chinois de France, j'ai grandement participé au phénomène des convertisseurs de monnaie fin des années 90 et me suis ouvert le marché chinois.



Co-créateur de Europe – Asie – Afrique (e2a)), société créée en 2005, nous nous sommes donnés comme mission le rapprochement des continents.



Parmi les associés de la société, il y a 2 chinois.



L'un réside en Chine et le second est bilingue.



Cette mission est principalement basée sur les conseils et les services aux sociétés aux fins d’éviter des échecs résultant des manques de connaissance sur les coutumes et les traditions locales spécifiques à chaque pays.



Pour cela, nous disposons d’un réseau d’affaires efficace et identifié qui ne demande qu'à s'étoffer et à vous aider et accompagnons les entreprises dans leurs besoins.



Nos principales bases :



- Chine : Pékin, Guanghou, Kunming, Shanghaï, Zhangjiagang, Xi'an et Hong-Kong,

- Pologne,

- Madagascar,

- Côte d'Ivoire,

- Cameroun,

- Maghreb.



e 2 A c’est :



ÉCOUTE : Accueil - Dialogue - Etude de marché - Sourcing - Information

APPUI : Faisabilité - Réglementation - Évolution - Domiciliation - Promotion

ACTION : Suivi - Finalisation - Partenariat - Logistique - Communication



Nos principaux domaines et produits :



Traitement déchets urbains : ordures ménagères brutes

Engins de circulation : vélos et scooters électriques – camions

Environnement : panneaux photo-voltaïques - éoliennes

BTP : fourniture industrielle

Investissements : industriel - hôtelier

Bois : grumes - sciage (français - africain - tempête)

Semences : gazon - fourragères - céréales - fleurs

Destockage : produits industriels et bien-être



Nos plus :



Relationnel - Juridique - Financier – Disponibilité



Nos principales actions actuelles :



1 - Possédant un mandat exclusif mondial pour la distribution et la commercialisation d'un nouveau système de traitement de l'eau distribuée (reminéralisation, activation et ionisation) nous recherchons des importateurs et des distributeurs dans les différentes parties du globe.

Cette gamme est protégée par 2 brevets mondiaux et est différente de l'osmose inverse.



2 - Recherche de sociétés et produits cosmétiques à destination de la Chine.

2 objectifs : distribution et destockage.



3 - Enquête sur les sociétés françaises dans les arts de la vie française et de ses produits pour le marché asiatique désirant pénétrer sur ce marché.







Mes compétences :

Afrique

Qualité

qualité de l'eau

Recherche