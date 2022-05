Mewan MELGUEN

Ancien apprenti ingénieur à l'Ecole Nationale des Arts et Métiers, j’ai également obtenu un Diplôme de Mastère spécialisé entrepreneuriat de Grenoble Ecole de Management (GEM).



J'étais apprenti à la Société Techman Industrie, fournisseur d’activité pour EDF sur la centrale nucléaire de Blaye au nord de Bordeaux. J’y ai eu l’occasion de côtoyer de près, l’industrie nucléaire et d’y étudier, notamment, les problématiques environnementales et de production énergétique, ce qui m'a amené à acquérir une expérience dans la gestion des risques industriels et environnementaux: mon mémoire portait, en particulier, sur la sûreté des installations d’un des bâtiments auxiliaires d’un CNPE .



La Société Techman Industrie m’a à nouveau fait confiance et j'ai continué mes études dans cette société, en tant que Ingénieur QSE à l’agence EST. Ce service regroupait la gestion de la qualité sécurité et l'environnement sur toutes les centrales de l'EST de la France.



Grâce à ma formation aux ARTS ET MÉTIERS j'ai pu acquérir de nombreuses compétences dans le domaine du management. J'ai pu aussi améliorer mes compétences en gestion et prévention des risques professionnels, industriels ou environnementaux.





Compétences techniques:



-Logiciel CATIA : (Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive Appliquée)

-3D Studio max 5: logiciel de modélisation pour l’animation 3D

-Solidworks: logiciel de modélisation 3D pour l’industrie

-Explorateur internet : Internet explorer, Google chrome, Opéra, etc...

-Pack office: Word, excel, Access, PowerPoint, Visio etc...

-ALOHA (Areal Locations Of Hazardous Atmospheres)

-SIMAPRO: Logiciel de modélisation d'une analyse de cycle de vie de produit ou de service

-Winlassie: Logiciel pour la gestion et l’aide à la décision dans les domaines QHSE

-OSEV/EVEC: Logiciel d’évaluation du risque vibratoire



Mes compétences :

Marketing

OHSAS 18001

Norme ISO 9001

Norme ISO 14001

Norme HSE

ISO14001

QHSE

Management

Hygiène

Comptabilité générale

Redressement d'entreprise

Création d'entreprise

Business development

Gestion du risque

Gestion de projet

Prospection commerciale

Stratégie d'entreprise

Direction générale

Agroalimentaire