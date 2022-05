Mewe SAMIE

Ingénieur en Supply Chain Management, j'ai connu pendant mes 3 premières années d'expériences professionnelles, le monde industriel à travers le secteur du cosmétique via Procter&Gamble en Allemagne, l'horlogerie Cartier à Glovelier (Suisse) et le textile Petit-Bateau en France.



Ayant un fort intérêt pour le décisionnel, et également par le hasard des choses, je me suis orienté en Banque et Assurance, dans la gestion de risque, en tant que consultant à la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) puis chez ALLIANZ (SOLVENCY 2). Après 2 années riches en apprentissage d'un nouveau secteur, j'ai souhaité consolider mes connaissances de l'information financière et passer un cap supplémentaire.



J'ai donc intégré le programme Exécutive Master de l'ESSEC en Finance et Contrôle de Gestion.

Véritable lieu de rencontre des innovations et des meilleures pratiques en matière de Gestion financière et de Contrôle de gestion, le Mastère spécialisé Gestion Financière et Contrôle associe l'expertise d'un corps professoral prestigieux au professionnalisme d'acteurs majeurs du monde de l'entreprise impliqués dans la mise en oeuvre et le suivi de projets financiers.



Depuis 2010, j'interviens à l'UTT dans un cours destiné à former les futurs diplômés aux ERP de manière générale et en particulier à SAP ceci grâce au partenariat avec le centre de compétence CCSAP HEVS VALAIS installé à Sierre en Suisse.



Je suis à l'écoute du marché et notamment des structures en finance et contrôle de gestion, auxquelles je pourrais apporter une vraie valeur ajoutée.





Mes compétences :

Supply chain management

Gestion financière et comptable

Gestion de projet informatique

SAP R/3

SAS

IFRS GAAPs

Contrôle de gestion

Business Intelligence

SAP

SOLVENCY 2

Approvisionnement

Logistique

Supply Chain

Chef de projet