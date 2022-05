Meyline FONTALIRAND

Madame, Monsieur,



Ayant obtenue mon baccalauréat stmg spécialité finance et gestion , je suis à la rechercher d'une entreprise afin de poursuivre mes études superieures en tant qu'assistante de gestion. Je désire faire un DUT GEA pour cela et donc en alternance.



Je suis sérieuse et motivée afin d'acquérir les compétences que votre entreprise mettra à ma disposition ainsi que les cours que je suivrais.





Mes compétences :

Dynamisme

Esprit d'équipe

Entrepreneuriat‎