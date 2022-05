Meyniel CATHERINE

Illustratrice, dessinatrice BD (Ecole Pivaut, Nantes)et infographiste (St Géraud, Aurillac) je recherche actuellement un travail de coloriste, maquettiste, ou bien un scénariste pour monter un projet de bande dessinée ou de livre illustré.

Au cours de ma formation, j'ai effectué plusieurs stages :

Stage en bande dessinée chez E. Lepage à St Brieuc (22) et chez Morgann à Nantes (44)

- Création de décors, planches de bande dessinée, encrage, colorisation et mise en page



Stage en illustration chez P. Yung à Ussel (19)

- Création de première de couverture, de mise en page et de mise en couleur



Stage chez Foci photo lab'express à Ussel (19)

- Accueil clientéle, tenue de la caisse et retouches photographiques



Stage à l'agence Claire de Lune à Beaumont (63)

- Création de flyers, affiches, catalogues pour le CROUS de Clermont-Ferrand,logos



Stage et emploi Opératrice en Sérigraphie sur verre à Innov' Décor (87)

- Création du logo, de la plaquette et de cartes de voeux de l’entreprise, réalisation de typons et d’écran de sérigraphie pour bouteilles

Stage à l'imprimerie Centrale Usselloise (19)

- Manutention

Ces stages m'ont permis de développer mes compétences. Je travail sur ordinateur sur les logiciels Quark-XPress, Photoshop et Illustrator. Je travail aussi en traditionnel



Mes compétences :

Bande Dessinée

Coloriste

Dessin

Graphiste pao

Illustrateur

Illustration

Infographie

PAO