Meyssonnier CHRISTOPHE

Responsable Supply Chain et Lean Management :



•Génie Industriel : Supply Chain, Gestion de Production, Productique-Mécanique, Qualité, Méthode-Process et Amélioration Continue.

•Stratégie d’entreprise : consolidation et pilotage de budget, analyse des couts, profitabilité, réduction des gaspillages, création de valeur, recrutement des talents.

• Management d’équipe : communication claire et efficace, écoute active, empathie, leadership, support à l’épanouissement et bien être des collaborateurs.

• Lean et Project Management : Black Belt, DMAIC, Lean Six Sigma, Kaizen, 5S, Chaine de la Valeur (VSM), SIPOC, 6M, Plan d’expérience, SPC, Kanban, Hoshin.

• Système d’information : ERP, SAP-R3 (SD, MM, WM), APO, Minitab, PSNEXT.



Mes compétences :

Lean IT

Approvisionnement

Logistique

Gestion de projet

ERP

Management

Planification