MH group est une holding regroupant plusieurs filiales aux compétences complémentaires

dans le domaine de l'architecture intérieure et l'aménagement en second œuvre.



Avec une expérience de plus de 10 ans dans l'aménagement de projets, nous sommes en mesure

de vous assister dans votre développement de la conception à la réalisation clef en main.



Mh group a réalisé plusieurs centaines de projets en France et dans le monde entier grâce à un réseaux d'entreprises professionnelles réactives et compétitives sur tous les continents. Nous sommes en mesure de vous apporter des solutions globales à votre développement du concept store au déploiement de vos points de ventes. Notre préoccupation première séduire vos clients par une image forte et dynamique, mettre en valeur vos produits, et doper vos ventes.



http://www.mh-group.fr/





Mes compétences :

Coordination de travaux

Fournisseur mobilier

Suivi des fournisseurs

Design produit

Architecture d'intérieur

Devis

Travaux

Conduite de chantier

Design

Planification

Chiffrage des chantiers

Conception 3D