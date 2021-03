Michaël AGUGGIARO

Consultant indépendant Freelance (Portage salarial)

Disponibilité : Immédiat



Mes domaines de compétences :

Gestion de projets industriels

Gestion des Coûts / Qualités / Délais / Risques

Management de ressources et coordination techniques déquipes pluridisciplinaires et multi culturelles

(Produit, Process, Travaux neufs, Qualité, HSE)

Management et conduite du changement en entreprise

Rédaction et pilotage de planning projet

Ordonnancement des tâches et des activités projets

Étude dimplantation et flux logistique

Pilotage de fournisseurs et sous-traitants

Animation des réunions techniques clients / fournisseurs

Étude, mise en place et optimisation de process industriels

Ergonomie des postes de travail

Déploiements des outils damélioration continue

Mise en place et suivi dindicateurs de performances (KPI)

Pilotage en configuration grande et petite série industrielle

Homme de terrain

Process :

o Usinage

o Assemblage

o Banc dessai

o Montage Véhicules

o Laminage circulaire à froid